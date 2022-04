Con i Playoff alle porte i Milwaukee Bucks si preparano ad affrontare il cammino che, come si augurano, li porterà alle Finals: per arrivarci servono forze fresche, per questo motivo è molto vicino l’arrivo di Luca Vildoza.

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, Luca Vildoza e i Bucks hanno trovato un accordo che li unirà fino alla stagione 2022-2023: nei prossimi giorni l’agente del giocatore e la dirigenza di Milwaukee si incontreranno per firmare gli ultimi documenti.

Il giocatore si è completamente ristabilito dall’operazione a cui si era sottoposto per un infortunio al piede. MVP delle finals 2020 della ACB League spagnola, i New York Knicks lo avevano richiamato alla basa prima di tagliarlo all’inizio di questa stagione.

