NBA, Kyrie Irving sul finale di stagione: “Mai trovato in una situazione come questa”

La regular season sta per volgere al termine e i Brooklyn Nets dovranno passare dal torneo Play-In per strappare un biglietto con destinazione Playoff. La stagione dei newyorkesi non è stata delle migliori tra il lungo infortunio di Durant, le controversie legate all’addio di Harden e l’impiego part-time di Kyrie Irving. Noie a parte, è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche per tutta la squadra.

Le parole di Irving

Il numero 11 dei Nets è finalmente tornato a pieno regime, grazie al cambiamento delle regole anti-Covid nella città di New York. Giusto in tempo per il periodo più elettrizzante della stagione. Prima, però, c’è da giocare il Play-In e Kyrie Irving ha detto di non aver mai vissuto una situazione come quella di quest’anno:

“Non sono mai stato in una situazione come questa dove tutte le partite contano al termine della stagione. Solitamente si cerca di migliorare il gioco, lavorare sui dettagli, riposare. Ho giocato soltanto 40 minuti nei finali di stagione, è probabilmente una delle prime volte nella mia carriera, considerando anche i primi tre anni a Cleveland, che non vinciamo le partite alla fine dell’anno. Non c’era ancora così tanta pressione.”

La point guard ha aggiunto che le aspettative non sono cambiate, nonostante un record di 40 vittorie e 38 sconfitte che lascia a desiderare:

“Penso che probabilmente sia stata parte della pressione che stavamo esercitando su noi stessi. Ora si tratta di una mentalità vincente. Giocheremo liberi e faremo tutto il possibile per prepararci a questo torneo Play-In.”

Come affermato anche da Durant, il prossimo avversario al Play-In non è minimamente importante:

“Non importa. Attendiamo di vedere chi sarà il nostro prossimo avversario. Ci prepareremo per lui. È una situazione ‘vivi o muori’.”

Infine, Kyrie Irving si è espresso sulle possibilità di vincere il titolo con la squadra al pieno della forma:

“Vedremo, vedremo. Non è possibile prevedere il futuro adesso. Ogni volta che provo a farlo, Dio ha una via per tornare a farmi essere umile. La prenderò giorno per giorno come ho sempre detto durante tutta la stagione.”

