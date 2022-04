I SanAntonio Spurs monitorano le condizioni di Dejounte Murray: il giocatore – come lui stesso rivela tramite un tweet – si è ammalato ed è in dubbio per le prossime partite, decisive per i texani di conquistare la qualificazione al Play-in. Una malattia che lo sta molto debilitando, ma Murray si sta curando per tornare al più presto.

I Randomly Got Sick And It Sucks It Happen At This Crucial Time While Me And The Team Are Rolling. I Lost 7-8 Pounds And Been Feeling Awful And Doing Everything To Get Healthy First Then Working Out To Get Ready To Help The Team Get In This Play In And Fight For The Playoffs. 🙏🏽

— Dejounte Murray (@DejounteMurray) April 4, 2022