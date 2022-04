NBA, sono Jokic e Young i Player of the Week

Si è conclusa la penultima settimana di regular season e, come di consueto, sono stati nominati i rispettivi Player of the Week. In questo round, il 24esimo, vincono Nikola Jokic e Trae Young rispettivamente per la Western e la Eastern Conference.

NBA Players of the Week for Week 24: Nuggets‘ Nikola Jokic and Hawks‘ Trae Young. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2022

La settimana dei giocatori

I Denver Nuggets hanno giocato quattro partite, portando a casa tre vittorie contro Hornets, Pacers e Lakers, e una sconfitta rimediata dai Minnesota Timberwolves. Jokic, che si sta giocando il titolo di MVP in un testa a testa serratissimo con Embiid, è stato semplicemente devastante. Il serbo è partito subito con una tripla doppia da 26 punti, 19 rimbalzi e 11 assist. Con gli Indiana Pacers, la tripla doppia gli è sfuggita di un soffio: 37 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. In casa contro i T’Wolves si è riconfermato con 38 punti e 19 rimbalzi e, infine, nella partita di domenica sera ha messo a segno praticamente i soliti numeri: 38 punti e 18 rimbalzi. La franchigia del Colorado si trova attualmente al quinto posto della sua Conference.

Gli Atlanta Hawks non sbagliano un colpo nella 24esima settimana. Quattro vittorie su quattro partite grazie all’altro Player of the Week: Trae Young. Il classe ’98 contribuisce con 14 punti e 16 assist alla vittoria con i Pacers, poi ne fa 41 contro Oklahoma. Young mette a referto altri 30 punti, con 2 rimbalzi e 9 assist, nel delicato scontro con i Cavaliers. E chiude con 36 pesantissimi punti che aiutano la squadra a battere anche i Brooklyn Nets. La serie positiva fa balzare gli Hawks in una zona più sicura della Eastern Conference, ma sempre all’interno del torneo Play-In: la franchigia della Georgia è momentaneamente all’ottavo posto.

