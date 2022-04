NBA, Ben Simmons fuori per la regular season e il torneo Play-In

Steve Nash, coach dei Brooklyn Nets, ha annunciato una cattiva notizia dopo l’allenamento di quest’oggi. Ben Simmons non scenderà in campo per le ultimissime gare di regular season e, neanche per il torneo Play-In a cui la squadra è ormai destinata. Il tre volte All-Star continua a fare i conti con un’ernia al disco e rimane in dubbio anche per gli eventuali Playoff.

Le parole di coach Nash

L’allenatore dei newyorkesi spera quantomeno di riavere Simmons ai Playoff. Certamente, è da escludere un suo ritorno nell’immediato futuro. Queste le parole di Steve Nash a riguardo:

“Non corre ancora, quindi sì. Non lo vedo pronto. Sarei altrimenti scioccato.”

Il classe ’96 ha cominciato a tirare e a fare qualche esercizio per la resistenza, ma resta comunque un enorme punto di domanda sulle sue condizioni. Coach Nash, in ogni caso, lascia aperte tutte le porte:

“È una bella progressione arrivare fin qui. Non stava facendo niente sul campo e ha cominciato a rinforzarsi e a fare qualche tiro leggero. Siamo super positivi da una parte, ma dall’altra non lo stiamo aspettando nel quintetto la prossima settimana.”

Infine, ha chiuso:

“Vedremo. Non voglio fare troppa strada, non voglio attraversare le prossime cinque settimane e fare ipotesi. Voi siete in grado di vedere dov’è oggi. Sta facendo continuamente esercizi di forza, qualcosa per la mobilità e qualche tiro. È tutto.”

La speranza di riaverlo rimane viva. I Brooklyn Nets sono decimi a Est e dovranno giocarsi il torneo Play-In per approdare ai Playoff. La franchigia della Grande Mela pecca in difesa e Ben Simmons potrebbe sicuramente dare una grossa mano alla sua nuova squadra. Ma al momento è tutto incerto.

