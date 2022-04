NBA, Lakers, Shaq guarda già oltre: “Tenere LeBron, Davis. Gli altri via”

Non ha il peso di un ex dirigente come Magic Johnson, ma di fatto la posizione di Shaquille O’Neal nell’ambiente Lakers viene tenuta in grande considerazione. Con la stagione NBA in bilico, mentre si contempla il rischio concreto di un fallimento tecnico su tutta la linea, si può ipotizzare che le recenti dichiarazioni siano state prese sul serio.

Shaq e i consigli per il futuro ai Lakers: da chi ripartire

Shaq non fa prigionieri e suggerisce una mezza rivoluzione ai gialloviola. Di seguito il suo intervento su CBS Sports:

“Bisogna liberarsi dei contratti in scadenza, dei progetti che non hanno funzionato, e cercare di ringiovanire e rendere più atletico il contorno a LeBron. Sulla carta, quando sono stati fatti quei colpi tutti dicevano ‘Uh Westbrook’ […] ma l’età è un fattore. AD [Ahthony Davis] è stato infortunato tutto l’anno […] bisogna averlo in salute. [Che fare?] tenere LeBron ed AD e probabilmente muovere tutti gli altri.”

