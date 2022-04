Joel Embiid trascina i Sixers ai Playoff NBA, prenota MVP

Contro i Cavaliers, nella partita che dà a Philadelphia la certezza matematica di qualificazione ai Playoff NBA, Joel Embiid ha messo in piedi un’altra esibizione. Come ricordato da SixersStats, si tratta dell’11ª gara stagionale chiusa con almeno 40 punti e 10 rimbalzi, mai così tante dal 2016-17, quando Russell Westbrook ne accumulò 12. Quell’anno Brodie vinse l’MVP, e non è un mistero che anche Embiid abbia messo il premio nel mirino.

Queste le dichiarazioni della star di Phila riportate da Brian Dulik di AP al termine della gara:

“Se succede, grandioso. Se non succede, non so cosa devo fare [di più]. Mi sentirei come se [i votanti] mi odiassero. Mi pare che lo standard per i ragazzi di Philly o per me in particolare sia diverso dagli altri.”