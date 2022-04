Tracy McGrady lancia la Ones Basketball Association: “Come l’UFC”

Poche settimane fa Tracy McGrady ha svelato il suo piano per la creazione di una lega 1 contro 1. E ora tutto questo sembra stia prendendo forma. L’ex campione di Houston ha ufficialmente lanciato la Ones Basketball Association. T-Mac ha quindi spiegato cosa lo ha motivato a creare questo nuovo campionato.

“Ho due figli e ho un programma AAU. I miei ragazzi non guardano le partite della NBA, non guardano la NCAA, anche i ragazzi di AAU non rimangono sul divano a guardarsi una partita di basket per 2, 2 ore e mezza. Ma quello che fanno è guardare brevi momenti salienti e quel genere di cose. Allora perché non creare qualcosa di breve, divertente e che li tocchi?”

McGrady ha aggiungo che l’intento è quello di determinare, alla fine, “il giocatore in 1 contro 1 più forte del paese”.

Questa lega sarà basata solo su inviti e ci sarà un tour in cui in ogni città saranno invitati 32 giocatori. Si inizierà proprio a Houston il prossimo 30 aprile e ci saranno altre 6 città in programma, tra cui Los Angeles, New York e San Francisco. I primi 3 giocatori di ogni torneo saranno invitati alle finali di Las Vegas che si svolgeranno a luglio. Il vincitore di ogni torneo riceverà $ 10.000, mentre a Las Vegas chi domina gli altri 20 si porterà a casa la bellezza di $ 250.000.

Ci saranno ex giocatori NBA? Scenario molto probabile.

Our cities are now official..

Off we go! Who's in to join us? Ones Basketball Association Unveils Schedule and Venues for First Season of One-on-One Basketball https://t.co/wPbRa15lLA via @PRWeb pic.twitter.com/JSLIjcVYR2

