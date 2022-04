NBA, Butler a SI: “Un caffé? Con Obama, Neymar ed Emma Raducanu”

Ricordate il business dell caffè lanciato da Jimmy Butler nella bolla NBA 2020? Gli affari continuano e il giocatore ha parlato recentemente della sua coffee routine a Sports Illustated.

Jimmy Butler, il caffè e la vita da atleta

Conciliare i ritmi serrati di una stagione NBA con la necessità di un sonno il più possibile costante non è facile, ma in tal senso le abitudini di Butler non sembrano influenzarlo più di tanto:

“Per me è molto facile andare a dormire, ma il mio trainer lo dice meglio: ‘Il caffè non ti sveglia’. Non citarmi a riguardo perché non vorrei storpiare la sua frase, ma è un gioco di parole che ha molto senso. Berrò 10 tazzine di caffè e comincerò a russare dopo cinque minuti. Posso sempre andare a dormire, ve lo garantisco.”

Tridente già formato per una chiacchierata informale davanti a un caffè. Le scelte di Butler:

“Ho tre nomi, giusto? Sceglierei di sicuro Neymar, sono un grande fan. Poi Obama, molto volentieri e infine Emma Raducanu, giovane mostro [di talento]. Con questi tre credo mi divertirei assai.”

