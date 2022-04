NBA, Kevin Durant, frustrazione e career high da 55 punti

Nella scorsa nottata, Kevin Durant è stato protagonista di una partita da 55 punti e 8 triple mandate a bersaglio; entrambe le cifre sono divenute record per la sua carriera. Nonostante questi numeri però, KD non ha potuto fare niente per evitare la sconfitta, arrivata per 122-115 contro gli Atlanta Hawks.

Con questo risultato, i Nets sono scivolati al decimo posto nella Eastern Conference, nel pieno del torneo Play-In con sole quattro partite di Regular Season da giocare. In quella che sarebbe dovuta essere una serata speciale per KD, l’ex OKC e Warriors si è invece lamentato del comportamento poco disciplinato dei suoi in difesa.

Gli Atlanta Hawks infatti sono andati in lunetta ben quarantanove volte, contro le sole diciannove dei Nets.

“Abbiamo cominciato subito a fare falli. Li abbiamo portati al bonus all’inizio di ogni quarto. E non sto dando alcuna colpa agli arbitri, semplicemente siamo stati troppo indisciplinati in difesa, giocando in modo aggressivo e la differenza si è sentita. Abbiamo tenuto gli avversari a buone percentuali di tiro, hanno preso solo due rimbalzi in più di noi; questo significa che abbiamo perso a causa dei falli.”

Kevin Durant ha poi specificato come, nonostante una prestazione da 19-28 dal campo e 8-10 da tre, ogni sconfitta lo infastidisca, a prescindere dai record raggiunti, e ha espresso il suo desiderio di vedere miglioramenti.

“Ogni sconfitta è avvilente. Non mi interessa quanti punti abbia segnato o quanti record abbia rotto. Sono semplicemente arrabbiato per la sconfitta. Sono felice di aver tirato bene, di aver messo otto triple, un record per la mia carriera, ma avrei preferito uscire dal campo con una vittoria. Mi sento in condizione ottima, i miei punti arriveranno sempre, continuerò a fare le mie cose in campo, al massimo delle mie possibilità. Dobbiamo semplicemente giocare sulla stessa lunghezza d’onda, e da squadra.”

