Risultati NBA, Golden State vince con Utah, Miami regola Chicago; Brooklyn KO con 55 di Durant

Dopo la brutta sconfitta a Detroit, i Sixers hanno reagito bene davanti al loro pubblico contro gli Charlotte Hornets. I 76ers hanno vinto con un ampio margine 144-114. I ragazzi di Rivers hanno fatto la differenza in un 3° quarto in cui hanno piazzato 45 punti. Phila ha messo a segno ben 86 punti dopo la pausa e ora hanno un record di 47-30 che li classifica al 4° posto ad Est, a 2 partite dietro gli Heat. Joel Embiid ha firmato ancora una partita da MVP con 29 punti, 14 rimbalzi e 6 assist in 31 minuti. Tobias Harris ha terminato con 23 punti a referto, mentre Tyrese Maxey non è stato da meno con 19 punti. James Harden ha chiuso con 12 punti, 8 rimbalzi e 13 assist.

Kevin Durant avrebbe potuto essere l’uomo della notte, autore di una nuova performance stratosferica con un record di 55 punti, ma Trae Young ha condannato i Nets nel finale. Gli Hawks hanno vinto per 122-115, sorpassando in classifica – con 41 vittorie e 37 sconfitte – proprio i Nets, ora fermi a 40-38.

I Miami Heat mantengono il primo posto nella Eastern Conference grazie ad una bella vittoria su Chicago. La compagine della Florida ha vinto con il punteggio di 127-109, portando il suo record a 50-28 (prima volta dal 2013-14 che raggiungono le 50 vittorie). Gli Heat hanno fatto parlare il loro collettivo con 7 giocatori con almeno 10 punti e una panchina molto efficiente, guidati da 19 punti da Tyler Herro e 14 da Dewayne Dedmon. Jimmy Butler è stato il miglior marcatore dei suoi con 22 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

Per la seconda volta questa settimana, i Jazz hanno sperperato un vantaggio di almeno 20 punti, perdendo questa volta contro Golden State. Gli Warriors, che avevano davvero bisogno di una vittoria per rianimarsi un po’, hanno vinto 111-107 sulla scia di un enorme backcourt composto da Klay Thompson & Jordan Poole. I ragazzi di Kerr hanno firmato un 18-0 nell’ultimo quarto per ottenere questa 49esima vittoria. Thompson è stato il migliore in campo con 36 punti a referto, mentre Jordan Poole ha continuato la sua magnifica serie di prestazioni con altri 31 punti, 6 rimbalzi e 6 assist.

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 144-114

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 101-119

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets 122-115

Chicago Bulls – Miami Heat 109-127

Golden State Warriors – Utah Jazz 111-107