NBA, Lou Williams a 1000 partite giocate in uscita dalla panchina | CLASSIFICA

Tre volte sesto uomo dell’Anno in NBA, Lou Williams ha costruito una carriera sulla capacità di incidere nella second unit delle varie squadre NBA per cui ha giocato. Autentico jolly in uscita dalla panchina, il veterano ora in forza agli Atlanta Hawks ha tagliato in proposito un prestigioso traguardo.

1000 volte dalla panchina: in NBA nessuno come Lou Williams

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata dei giocatori con più partite NBA disputate in uscita dalla panchina. (Fonte statmuse).

GIOCATORE PARTITE NBA IN USCITA PANCHINA Lou Williams 1000 Dell Curry 984 Jamal Crawford 894 Steve Kerr 880 Antoine Carr 819 Kyle Korver 809 Jon Barry 785 Joe Kleine 761 Leandro Barbosa 738 Nick Collison 733

