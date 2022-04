NBA, sempre in campo: chi può completare 82 partite di regular season

È una maratona, non uno sprint. Lo si sente ripetere tantissime volte nell’arco di una stagione NBA e ancor prima, dal Media Day che apre il training camp delle squadre. Tra infortuni e incognita Covid, essere sempre in campo non è un dato banale. Andiamo a scoprire chi sono i sette giocatori che ancora possono tagliare il traguardo delle 82 partite giocate nella regular season 2021-2022.

Iron man: chi può giocare ancora tutte le 82 partite NBA 2021-2022

Mark Followill, voce play-by-play dei Dallas Mavericks – affiancato in alcune occasioni anche da Dirk Nowitzki – ha evidenziato la lista dei sette giocatori in lizza. Da sottolineare il dato sotto la media rispetto alle ultime cinque stagioni da 82 gare. Riportiamo i nomi di seguito in ordine alfabetico:

Deni Avdija

Saddiq Bey

Mikal Bridges

Buddy Hield

Kevon Looney

Dwight Powell

Franz Wagner

Classifica NBA 2021-2022 aggiornata all’1 aprile