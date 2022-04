NBA, Dinwiddie stoccata da ex: “Wizards in offseason, noi ai Playoff”

Che quella tra Spencer Dinwiddie e gli Wizards non fosse stata una separazione particolarmente morbida lo si era intuito già da tempo. D’altronde gli sfoghi del giocatore a mezzo stampa erano stati abbastanza diretti ed eloquenti. Un’occasione per replicare quelle posizioni si è presentata nella notte NBA, visto l’incrocio tra Washington e Dallas, attuale squadra dì Dinwiddie. Nonostante la larga vittoria di Washington (103-135),j il giocatore non si è tirato indietro.

Dinwiddie in punta di fioretto sul contesto Wizards

Di seguito un passaggio delle dichiarazioni nel post-partita dove sono tornate a galla le vecchie ruggini. A proposito del cambio di ruolo percepito ai tempi, Dinwiddie ha commentato così:

“Bella domanda, Hoop District. Cercherò di rispondere nella maniera più diplomatica possibile. Non c’è stata una partita specifica, la porzione di stagione che ho giocato con gli Wizards ha avuto molti alti e bassi e sfumature differenti. Brad [Bradley Beal ndr] si è fatto male a un certo punto, abbiamo affrontato l’emergenza Covid, Rui [Hachimura] è stato fuori a lungo e poi è tornato, il crociato di Thomas Bryant. Ci sono diversi fattori nell’equazione. Sull’organizzazione ho detto quel che ho detto, so che da allora loro stessi hanno fatto commenti sul loro spogliatoio che, in qualche modo, hanno legittimato le mie osservazioni sulla situazione. Dopo una vittoria con trenta punti di scarto da parte loro è facile dire ‘Hai visto eh’ […] ma questa serie di partite dopo la pausa All-Star mi ha dato ragione. […] Lasciamo che pensino all’offseason mentre noi andiamo ai Playoff.”

Leggi anche:

I Lakers perdono anche con LeBron e Anthony Davis: Play-in a rischio

Charlotte ritrova Gordon Hayward per volata Playoff

Stephen Curry out per il resto della regular season NBA

Classifica NBA 2021-2022 aggiornata al 2 aprile