Risultati NBA, Lakers nei guai nonostante LeBron e AD; Memphis OK con Phoenix

C’erano sia LeBron James che Anthony Davis, ma i Lakers non sono riusciti a battere i New Orleans Pelicans allo Staples Center. È la sesta vittoria in 8 partite per New Orleans che complica in maniera quasi decisiva il cammino dei Lakers. I gialloviola, con questa L, si ritrovano in 11° posizione (31-46), attualmente dietro agli Spurs (32-45), che hanno vinto contro i Trail Blazers . La scorsa settimana, i Pelicans avevano già battuto in casa LA per 116-108. LeBron James ha firmato 38 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, mentre Davis 23 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. James ha sbagliato una tripla alla sirena e ha segnato solo 2 punti nel 4° quarto. È la quinta sconfitta consecutiva e la quindicesima in 19 partite per i Lakers.

I Wolves restano in corsa per la qualificazione diretta ai Playoff dominando Denver nonostante i 38 punti, 19 rimbalzi e 8 assist di Nikola Jokic. Karl-Anthony Towns ha fatto il suo lavoro con 32 punti e 9 rimbalzi. Boston ha regolato i Pacers con l’ennesima grande prestazione da parte del duo composto da Jayson Tatum (31 punti) – Jaylen Brown (32 punti). I Clippers hanno polverizzato i Bucks (squadra B) per 153 a 119 con 43 punti (11/18 da 3 punti che vale il record di franchigia) di Robert Covington.

Privi ​​di Ja Morant, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. – i loro 3 migliori giocatori di questa stagione – i Grizzlies hanno abbattuto i Suns e stanno continuando la loro serie di vittorie consecutive, salite a quota 7. I Suns avevano vinto le ultime 9 partite. È stato Dillon Brooks a guidare Memphis con 30 punti e 7 assist, ma ancora una volta i Grizzlies ha fatto parlare la squadra con ben 7 giocatori con almeno 11 punti a referto.

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 130-136

Boston Celtics – Indiana Pacers 128-123

Milwaukee Bucks – Los Angeles Clippers 119-153

Washington Wizards – Dallas Mavericks 135-103

Orlando Magic – Toronto Raptors 89-102

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 130-111

Houston Rockets – Sacramento Kings 117-122

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 111-114

Oklahoma City Thunder – Detroit Pistons 101-110

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 122-114