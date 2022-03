NBA, ricaduta per Michael Porter Jr.: ancora incertezza sul rientro

Nelle ultime settimane, il recupero di Michael Porter Jr. ha subito una battuta d’arresto. Il giocatore dei Denver Nuggets si era sottoposto al suo terzo intervento chirurgico alla schiena il primo dicembre, ma una piccola ricaduta potrebbe dire addio al suo desiderio di ritornare in campo in questa stagione. Tuttavia, i Nuggets non hanno ancora preso una decisione definitiva per quanto riguarda l’infortunio di Michael Porter Jr.

La notizia è stata riportata da Mike Singer del Denver Post, citando diverse fonti della lega. Secondo Singer, la ricaduta di Michael Porter Jr. sarebbe dovuta a un’eccessiva compensazione e a un eccessivo lavoro di allenamento durante il suo recupero. Secondo una fonte familiare vicina al giocatore, la ricaduta non sarebbe “niente di grave”.

La riabilitazione di Michael Porter Jr. sembra comunque aver funzionato. La giovane ala si è aggregata alla squadra per le due partite in trasferta a Charlotte e a Indianapolis, prendendo parte anche a una sessione di tiro il lunedì mattina. Con sei partite mancanti ai Denver Nuggets per terminare la regular season, il giocatore non è ancora stato dichiarato indisponibile per il resto della stagione, segno che la franchigia spera di recuperarlo per i Playoff.

