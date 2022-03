Questa notte CJ McCollum è tornato per la prima volta a Portland da avversario: prima che i suoi Pelicans avessero la meglio sui Trail Blazers, i suoi ex tifosi lo hanno omaggiato con una standing ovation di 90 secondi. Un’accoglienza che ha lasciato il segno nel cuore di McCollum.

Portland gave CJ McCollum a standing ovation in his return to the Rose City 🌹 pic.twitter.com/PKk0cQui5g — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 31, 2022

CJ McCollum: “Standing ovation speciale, non dimenticherò mai il loro amore”

Nove stagioni con la maglia dei Trail Blazers non si dimenticano facilmente: lo sanno bene sia CJ McCollum che i tifosi di Portland. Per questo motivo il Moda Center, la sua ex casa, ha deciso di omaggiarlo e ringraziarlo per i bei momenti vissuti insieme con una lunga standing ovation.

CJ McCollum chiuderà la partita mettendo a referto 25 punti, fondamentali per vincere contro la sua ex squadra. Ma il ricordo più bello della serata sarà l’accoglienza ricevuta dal suo ex pubblico, come racconta lui stesso nel post partita:

“È stato bello vedere tutto quell’amore là fuori. La standing ovation è stata incredibile, è speciale farne parte. Io e la mia famiglia non lo dimenticheremo mai”

Brandon Ingram: “Emozionante vede l’accoglienza a CJ”

La standing ovation a CJ McCollum ha colpito molto anche Brandon Ingram, come racconta ai giornalisti alla fine della partita:

“È stato emozionante vedere tutto quell’amore e l’accoglienza dei fan a CJ: lui ha rappresentato tanto per loro e per la città. Non era semplice giocare con tutte queste emozioni, ma lui ci è riuscito alla grande”

B.I. on CJ's return to Portland pic.twitter.com/iZJz25hqFw — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) March 31, 2022

