Risultati NBA, nona vittoria di fila per Phoenix, KO Golden State; bene Miami e Memphis

Con 2 tiri liberi di Devin Booker (22 punti) a 34.2 secondi dal termine e un floater di Chris Paul (15 punti, 8 assist), i Suns hanno vinto ieri sera al Chase Center di San Francisco nonostante i 38 punti di Jordan Poole tra le fila di Golden State. Deandre Ayton ha chiuso con 16 punti e 16 rimbalzi e Mikal Bridges a quota 22 punti. Dopo un grande inizio di partita (43-15), i Nuggets di Nikola Jokic (37 punti, 13 rimbalzi, 9 assist) hanno sofferto per superare Indiana.

Washington, con un grande Kristaps Porzingis (35 punti), ha dominato Orlando. Charlotte con un clutch shot di Miles Bridges (14 dei suoi 31 punti sono arrivati nell’ultimo quarto) ha vinto al MSG nonostante i 30 punti di Evan Fournier. Toronto con 29 punti di Gary Trent e una tripla doppia di Pascal Siakam ha battuto Minnesota, mentre i Kings hanno vinto nel finale contro Houston (32 punti da Jalen Green). Bene anche New Orleans che – guidata dai 25 punti di CJ McCollum – ha regolato Portland. Da segnalare anche i 41 punti di Trae Young in Oklahoma.

A Cleveland, Luka Doncic ha deliziato tutti con 35 punti, 9 rimbalzi e 3 assist nella vittoria per 120-112 contro i Cavs, privi di Evan Mobley (caviglia). Bene Dorian Finney-Smith (28 punti). Con questa 48esima vittoria, Dallas è sicura di finire almeno tra le prime 6 ad Ovest. Bene anche Memphis che vincendo contro San Antonio conquista, per la prima volta nella sua storia, il titolo della Southwest Division e si assicura il secondo posto sempre ad Ovest.

Dopo una serie di 4 sconfitte consecutive, Miami ha registrato la sua seconda W di fila. In visita a Boston, Jimmy Butler (24 punti, 3 rimbalzi, 2 assist), Kyle Lowry (23 punti, 8 assist) e Bam Adebayo (17 punti, 12 rimbalzi, 8 assist) hanno portato gli Heat alla vittoria per 106-98 grazie ad una bella rimonta avvenuta nell’ultimo quarto. Seconda sconfitta consecutiva per i Celtics di Jayson Tatum (23 punti, 5 rimbalzi, 6 assist) e Jaylen Brown (28 punti, 10 rimbalzi, 6 assist).

Phoenix Suns – Golden State Warriors 106-103

NOLA Pelicans – Portland Trail Blazers 117-107

Atlanta Hawks – OKC Thunder 136-118

Sacramento Kings – Houston Rockets 121-118

Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves 125-102

Charlotte Hornets – New York Knicks 125-114

Washington Wizards – Orlando Magic 127-110

Denver Nuggets – Indiana Pacers 125-118

Dallas Mavericks – Cleveland Cavaliers 120-112

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 111-112

Boston Celtics – Miami Heat 98-106