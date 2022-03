NBA, LeBron James lascia la squadra e torna a Los Angeles per la riabilitazione

A poche partite dalla fine della stagione regolare, i Los Angeles Lakers si trovano in una situazione difficile. Al momento la squadra rischia di rimanere fuori anche dai Play-in, quindi ogni partita è decisiva, compresa quella di questa notte contro gli Utah Jazz. Sfortunatamente, i Lakers dovranno fare a meno di LeBron James, che ha lasciato la squadra in trasferta per tornare a Los Angeles e continuare la riabilitazione.

Le condizioni di LeBron James

La caviglia sinistra di LeBron James non è nelle migliori condizioni. Dopo aver saltato la sfida persa contro i Dallas Mavericks, il Re ha quindi deciso di dare forfait anche a quella prevista per questa notte a Salt Lake City. Un tentativo di recupero lampo, per dare alla squadra la possibilità di giocarsi l’accesso ai Playoff fino all’ultimo.

Inoltre, c’è anche una questione personale in gioco. LeBron è attualmente il miglior marcatore della lega, con 30.1 punti di media a partita. Tuttavia, per essere considerati i migliori marcatori della stagione, bisogna aver giocato almeno il 70% delle partite totali. Il limite è quindi di 58 gare in cui si è scesi in campo, ma LeBron è fermo a 55.

La situazione infortuni in casa Lakers

Se l’assenza di LeBron James contro i Jazz è ormai certa, in tutt’altra situazione è Anthony Davis. Il lungo è listato come “in dubbio”, e non gioca una partita dal 16 febbraio, a causa di un infortunio al piede destro. Tuttavia, secondo Chris Haynes di Yahoo Sports, è più probabile un ritorno di Anthony Davis venerdì contro i Pelicans o sabato contro i Nuggest. Invece la guardia Kendrick Nunn è probabile resti fuori per il resto della stagione.

