La vittoria dei Phoenix Suns contro i Golden State Warriors ha un valore immenso: si tratta della vittoria numero 62 in stagione della franchigia dell’Arizona, stabilendo un nuovo record. Il successo degli uomini di coach Monty Williams passa dalle mani di Mikal Bridges, Devin Booker e il solito Chris Paul.

Chris Paul: “Giocare qui è eccitante, l’ambiente ti dà la scossa giusta”

Nella vittoria dei Phoenix Suns c’è la firma di Chris Paul che, con un jump shot a 13 secondi dalla fine, ha messo in ghiaccio la vittoria della sua squadra. La spinta necessaria per vincere una partita così combattuta è arrivata dall’atmosfera che si era creata al Chase Center, come spiega lui stesso nel post partita:

“Giocare qui è eccitante, si crea un’atmosfera delle grandi occasioni che ti elettrizza: l’ambiente ti dà quella scossa giusta per dare il massimo. Ci siamo sentiti carica già prima di iniziare, poi con la folla che impazzisce e tutto la situazione si fa interessante: abbiamo giocato tante partite del genere, ma ogni volta è un’emozione”

Non poteva mancare alla festa Devin Booker – 22 punti per lui – che elogia la resilienza dei suoi compagni di squadra:

“Abbiamo eguagliato il record di vittorie, è molto importante per noi. Sappiamo per cosa stiamo lavorando: siamo una squadra resiliente, ogni anno diamo il massimo e quello dopo facciamo vedere i miglioramenti, il duro lavoro fa parte del gioco. Con questi ragazzi mi ci intendo alla grande, so dove farmi trovare e loro mi lasciano tirare”

Monty Williams: “I Phoenix Suns sono una squadra operaia”

Non può che essere felice coach Monty Williams che, nel post partita, parla degli obiettivi dei Phoenix Suns e di quello che rappresentano:

“Siamo una squadra operaia, dove c’è il talento ma soprattutto il duro lavoro. I miei ragazzi si impegnano tantissimo e questo gli piace, si vede che si divertono quando giocano. I miei ragazzi stanno inseguendo qualcosa e voglio farsi trovare pronti quando la raggiungeranno”

I Suns cercheranno la 63esima vittoria in stagione nella notte tra venerdì e sabato contro Memphis.

