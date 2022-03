I Golden State Warriors sfiorano per un attimo la vittoria contro i Suns, prima di arrendersi ai tiri liberi di Booker e al jump shot chirurgico di Chris Paul. La nota positiva degli uomini di Steve Kerr è Jordan Poole, autore di 38 punti – eguagliato il suo carrer-high – nove rimbalzi e sette assist.

Final 📊 Jordan – 38p/9r/7a/1s

Andrew – 19p/8r/1a/1b

Klay – 13p/1r/4a

Gary – 10p/2r/1a/2s

Draymond – 8p/10r/7a/2s/3b

Otto – 5p/6r

Beli – 5p/4r/3a/1s

Andre – 3p/3r/1a/2s

Kevon – 2p/5r/2a pic.twitter.com/hGQNzXWyJM — Golden State Warriors (@warriors) March 31, 2022

Jordan Poole e l’alterco con Chris Paul: “Se qualcuno mi dice qualcosa, io gli rispondo”

Durante la partita Jordan Poole e Chris Paul si sono pizzicati più di una volta, con il giovane Warriors che non si è tirato indietro nel rispondere al veterano, come spiega lui stesso nel post partita dove analizza anche la partita:

“Partite così ricreano l’atmosfera Playoff e, per questo motivo, non puoi tirarti indietro: se qualcuno mi dice qualcosa, mi provoca o altro sicuramente gli risponderò, è così che funziona. Abbiamo perso per dei tiri liberi e per un tiro in area, è difficile trovare le cose che non sono andate: siamo stati bravi in quasi tutti i quarti ma non è bastato”

Poole on talking smack with CP3: "If somebody's got something to say, I'll probably say something back" pic.twitter.com/W862vuQsxf — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 31, 2022

Sulla discussione tra Poole e Paul ne ha parlato anche Draymond Green:

“Se una leggenda come CP discute con un ragazzo giovane come Jordan è un bellissimo segnale: significa che il ragazzo ha personalità ed è quello che ci serve, soprattutto in vista dei Playoff”

Monty Williams: “Poole sta imparando a giocare come Curry”

La prestazione di Jordan Poole non è passata inosservata all’allenatore dei Suns Monty Williams che, prima della partita, aveva predetto la difficoltà nel contenere il numero 3 Warriors:

“Jordan sta imparando a giocare come Steph: il programma che sta seguendo lo sta rendendo un giocatore migliore, è uno dei migliori realizzatori e sta migliorando anche in difesa. Per noi non sarà facile tenerlo a bada”

