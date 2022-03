Adrian Wojnarowski rinnova in ESPN: accordo milionario

Adrian Wojnarowski, ossia l’insider NBA più noto e informato sulla lega, ha raggiunto un accordo con ESPN per il rinnovo contrattuale. Per una volta non è stato lui a sganciare la classica Woj Bomb, bensì la stessa ESPN. Non conosciamo i dettagli del contratto, ma si tratta di un accordo pluriennale. In ogni caso, stiamo parlando di un contratto da diversi milioni di dollari, poiché il giornalista ESPN è uno dei più pagati del canale.

Woj si è unito all’emittente sportiva americana nel 2017 da Yahoo! Sports. Il giornalista, di fatto, aveva trascorso quasi 10 anni lì dopo aver lavorato per The Record of New Jersey, The Fresno Bee e The Waterbury.

