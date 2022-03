NBA, i Lakers sperano: Davis e LeBron James tornano domani?

Stanotte i Los Angeles Lakers, attualmente 10° ad Ovest, affronteranno a Salt Lake City gli Utah Jazz e sappiamo già che Anthony Davis e LeBron James non potranno essere della partita. Tuttavia, c’è una buona possibilità che le due stelle possano tornare domani notte per la delicatissima sfida contro i New Orleans Pelicans. Come riportato da ESPN e Chris Haynes, Anthony Davis – fuori dal 16 febbraio per una distorsione al piede – potrebbe effettivamente tornare a disposizione di coach Vogel da domani notte.

Woj, dal canto suo, ha svelato che il giocatore sarà in game-time decision, il che significa che durante il riscaldamento verrà presa una decisione sulla sua eventuale partecipazione al match, sapendo però che negli ultimi giorni il lungo si è allenato normalmente, senza alcun fastidio. Stesso discorso per LeBron James, vittima domenica di una distorsione alla caviglia sinistra. Il nativo di Akron spera di poter testare la caviglia domani sera e di poter essere della partita.

Come detto, la sfida con i Pelicans sarà molto importante per capire chi andrà al torneo Play-In: i Lakers sono attualmente solo 0.5 partite davanti agli Spurs e 2 dietro NOLA. Tutto o niente.

James, out since Sunday with the left ankle sprain, returned to LA to rehab mid-week. Both James and Davis are out vs. Utah tonight. Lakers are 1/2 game ahead of Spurs for final play-in spot and trailing Pelicans for ninth by 1.5 games ahead of Friday's meeting in LA.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 31, 2022