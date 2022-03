NBA, Kevin Durant contesta narrativa media del periodo Golden State Warriors

Così come l’approdo sulla Baia, discusso dopo la stagione da 73 vittorie e sole 9 sconfitte, anche l’addio di Kevin Durant ai Golden State Warriors nel 2019 aveva fatto altrettanto scalpore. L’effetto domino scaturito è evidente nella NBA di oggi, ma è sempre utile tornare alle ragioni della separazione. A parlarne è stato lo stesso KD in una chiacchierata con Logan Murdoch di The Ringer.

I punti salienti dell’intervento dell’attuale #7 di Brooklyn:

A questo punto Kevin Durant ha ritenuto necessarie alcune precisazioni in merito:

“Tutti avevamo una sfera privata, con le nostre famiglie. La Baia è enorme. Draymond [Green] viveva a un’ora e mezza da me, così come Steph [Curry] e Shaun Livingston. Quando stiamo insieme? In trasferta ci vediamo un giorno sì e l’altro pure. Credo sia salutare mantenere un grado di separazione tale per cui quando sei a casa pensi: ‘Ok, voi fate le vostre cose, io mi occupo delle mie. Credo avrei meritato più rispetto. Ho lasciato soldi sul tavolo, messo in gioco il mio nome e sacrificato il mio corpo per rendere nella mia miglior versione possibile. Ho solo chiesto maggior rispetto e di non venire continuamente tormentato da domande di quel tenore. Pensavo fosse ingiusto miei confronti e nei confronti del gruppo ragionare su qualcosa che sarebbe successo a fine anno. Secondo me è stato poco professionale. ”