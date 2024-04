NBA, infortunio per Antetokounmpo contro Boston: possibile problema al polpaccio

Probabile infortunio per Giannis Antetokounmpo, il quale ha dovuto abbandonare il campo nel match vinto per 104-91 da parte dei Milwaukee Bucks contro i Boston Celtics. Il greco ha lasciato il parquet nel terzo quarto a causa di un infortunio al polpaccio sinistro. Antetokounmpo si è fermato improvvisamente in campo, dopo aver sentito dolore improvviso.

Il greco è rimasto a terra mentre i Bucks hanno chiamato un timeout con i suoi compagni di squadra che lo hanno aiutato a portarlo fuori dal campo e verso gli spogliatoi. Antetokounmpo non ha più fatto rientro nel match poiché lo staff medico ha fin da subito evidenziato il problema fisico della sua stella, ossia stiramento del soleo sinistro. Il soleo è un muscolo nella parte posteriore del polpaccio.

L’allenatore dei Bucks, Doc Rivers, ha quindi riferito in conferenza stampa che Antetokounmpo si sottoporrà immediatamente a risonanza magnetica al polpaccio e avrebbe anche esaminato il tendine d’Achille.

Leggi Anche:

Mercato NBA, Neemias Queta ottiene un biennale dai Boston Celtics

NBA Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Memphis Grizzlies, maglia NBA ritirata per Marc Gasol