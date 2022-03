NBA, Damian Lillard: “La carriera di Russell Westbrook è incredibile”

La stagione dei Los Angeles Lakers è stata a dir poco traumatica. I Californiani occupano il decimo posto della Western Conference con il record di 31-43 e rischiano seriamente di non dover partecipare ai prossimi playoff. Tra gli accusati principali vi è Russell Westbrook, il quale non è riuscito ad integrarsi in quel di L.A.

Tuttavia, molte star della NBA sono intervenute in supporto all’ex giocatore degli Oklahoma City Thunder. Fra di questi vi è la guardia dei Portland Trail Blazers Damian Lillard. Il nativo di Auckland si è così espresso al podcast Club Shay Shay:

“La carriera di Russell Westbrook è davvero incredibile, non si può negare. Tutto ciò che ha fatto, i record infranti, nessuno sarà più in grado di replicarli. Tutte le sue triple doppie sono qualcosa di unico nella storia di questo sport. Non importa cosa la gente dica riguardo la riduzione delle sue statistiche.”

Lillard ha in seguito aggiunto:

“Se io provassi a fare una stagione in tripla doppia di media non riuscirei mai. E questo vale per tutto il resto dei giocatori di questa lega. Sono sicuro che riuscirà a riscattarsi e a dimostrare agli scettici di che razza di giocatore si tratta.”

Staremo a vedere se in queste ultime partite da disputare ci sarà il riscatto di Westbrook. Nel frattempo, questa notte i Lakers scenderanno in campo contro i Dallas Mavericks.

