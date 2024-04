NBA, Damian Lillard trascina Milwaukee in Gara 1 contro Indiana: 35 punti in un tempo

I Milwaukee Bucks hanno fatto la voce grossa in Gara 1 contro gli Indiana Pacers vincendo per 109-94. Il protagonista principale di questa vittoria è stato Damian Lillard il quale ha registrato 35 punti tutti segnati nel primo tempo. Peraltro, quasi pareggiando da solo i 42 punti realizzati dagli ospiti nella prima parte di match. Nel post-partita, Lillard ha commentato in questa maniera la bella prestazione personale:

“Nei playoff la cosa più importante è settare il tono. Affronteremo questa squadra molte volte e vuoi stabilire i termini di ingaggio subito, specialmente sul tuo campo di casa. Questa è la mia mentalità: andare in campo e far capire subito l’andazzo. Gli ultimi anni in cui sono mancato sono stati orrendi. Non ero abituato ad andare in vacanza presto. Lo scorso anno sono stato al Coachella: non avevo mai potuto andarci prima. Non avevo più voglia di avere una lunga estate. Prendere parte ai playoff con una squadra in grado di vincere il titolo era la cosa che volevo di più in assoluto.”

Partita in panchina per Danilo Gallinari il quale non ha trascorso nemmeno un secondo in campo per DNP (coach decision).

