NBA, Shaq loda Giannis Antetokounmpo: “Giocato con più cattiveria di Embiid”

La sfida nella sfida ai vertici della Eastern Conference tra Bucks e Sixers ha offerto un succoso duello tra Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. La risposta a un confronto naturale tra i due non dipende certo da un singolo risultato, men che meno in una gara di fine regular season. Ciò nonostante, Shaquille O’Neal ha tratto qualche considerazione al termine del match e l’ha esposta con la consueta decisione nel corso di Inside the NBA su TNT.

Ecco un passaggio del suo intervento:

“[Molti] hanno sottovalutato i Bucks perché non sono stati mai davvero al completo per tutto l’anno. Ovviamente quando sei la squadra campione in carica e perdi alcune partite la gente si preoccupa, ma ora sembra siano a pieno regime. Giannis ha giocato alla stessa maniera per tutta la stagione, ha lavorato molto su quella parte del gioco che non avremo voluto vedergli sviluppare. Adesso non possiamo dire nulla: tira bene da tre, dal midrange idem. La differenza tra lui ed Embiid in questa partita? [Giannis ha giocato con] più cattiveria. Adesso è come se dicesse ‘Non mi interessa se mi fischi fallo in attacco, ho un isolamento [disponibile] in punta e ti affronto. […] I Bucks saranno una squadra pericolosa.”