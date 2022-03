NBA, Steve Kerr espulso a metà gara; Warriors KO anche a Memphis

Si chiude con un solo successo la miniserie di cinque partite lontano dal Chase Center per i Golden State Warriors. Non era questa per coach Steve Kerr la gara da cui attendersi grandi cose, stanti i turni di riposo concessi tra gli altri a Draymond Green, Otto Porter Jr. Ora però Dallas incalza per il terzo posto nella classifica Western Conference e, con il tie-breaker già a favore dei texani, non sarà semplice mantenere le posizioni.

Kerr espulso contro i Grizzlies: doppio tecnico

Il segnale di un nervosismo non più solo latente è stata l’espulsione di coach Steve Kerr, allontanato all’intervallo dalla terna arbitrale dopo una vibrante protesta per presunti fischi mancati. Spesso si vede l’allenatore di una squadra in difficoltà – era il caso degli Warriors sotto 37-63 a metà gara – cercare di lanciare un messaggio ai suoi alzando i toni. Non si può dire che l’iniziativa abbia portato gli effetti sperati.

