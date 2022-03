NBA, stagione finita per Dean Wade

Altro infortunio in casa Cleveland Cavaliers. La franchigia dell’Ohio dovrà rinunciare a Dean Wade per il resto della stagione. L’ala si è sottoposta quest’oggi a un intervento chirurgico per risanare il menisco lacerato del ginocchio destro. Wade era già fuori dal 12 marzo, quando si infortunò durante la partita con i Chicago Bulls

Cleveland has ruled out forward Dean Wade for the rest of the season with a surgery to repair a meniscus injury in his right knee. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 28, 2022

Il punto in casa Cavaliers

L’infortunio di Dean Wade affligge la profondità e le rotazioni del roster dei Cavs. Il numero 32 ha apportato il suo contributo soprattutto a partire dalla panchina, mettendo a referto una media di 5.3 punti e 2.9 rimbalzi. La squadra di coach Bickerstaff si trova attualmente al settimo posto della Eastern Conference con ancora otto partite da giocare e dovrà fare a meno di una seconda linea importante.

Gli infortuni, però, non finiscono qui. I Cavaliers rimangono ancora orfani di Jarrett Allen, che sta per saltare la sua undicesima gara consecutiva a causa di un dito rotto. Senza di lui il team è diventato vulnerabile in difesa e continua a fare i conti con l’assenza di un ottimo rimbalzista. Allen non è ancora pronto per giocare e non ci sono informazioni certe sul suo rientro.

Come se non bastasse, Rajon Rondo salterà l’ottava partita di fila con quella di stanotte. Il veterano è assente per via di una distorsione alla caviglia. Invece Collin Sexton e Ricky Rubio, che è stato spedito agli Indiana Pacers, hanno subito un infortunio da fine stagione. Il problema di Dean Wade rende tutto ancora più complicato.

