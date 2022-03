NBA, migliorano le condizioni di Paul George

Continuano ad arrivare aggiornamenti positivi dal roster dei Los Angeles Clippers. Dopo i primi allenamenti senza contatti fisici, Paul George è tornato ad assaporare le partite 5 contro 5. Il sette volte All-Star prosegue spedito verso il rientro, lasciandosi sempre più alle spalle l’infortunio al legamento collaterale del gomito destro rimediato lo scorso 22 dicembre.

Paul George went through 5-on-5 practice yesterday. He will practice today according to Ty Lue. Lue says team will see how he’s feeling this week when asked if PG could be cleared to play in a game this week.

