NBA, Booker e Tatum nominati Player of the Week

Con la regular season che sta per volgere al termine, arrivano le ultime coppie di Player of the Week dell’anno. Per questa settimana, la 23esima, i vincitori del riconoscimento sono Devin Booker per la Western Conference e Jayson Tatum per la Eastern Conference.

NBA Players of the Week for Week 23: Suns guard Devin Booker and Celtics forward Jayson Tatum. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2022

La settimana dei due nominati

Devin Booker e i Phoenix Suns continuano imperterriti la cavalcata solitaria al primo posto della Western Conference. Sono 61, al momento, le vittorie stagionali e la scorsa settimana ne sono arrivate altre tre. Per cominciare, i ragazzi di coach Williams hanno abbattuto i Minnesota Timberwolves per 125 a 166. Il numero 1 dei Suns ha messo a referto 28 punti e 7 assist. La trasferta in Colorado ha poi trasformato Booker in supereroe: contro i Nuggets sono arrivati ben 49 punti, conditi con 4 rimbalzi e 10 assist. Infine, altro importante successo ai danni dei Philadelphia 76ers e altri 35 punti per la 13esima scelta al Draft 2015.

I Boston Celtics non smettono di vincere e atterrano al primo posto a Est grazie all’altro Player of the Week: Jayson Tatum, al secondo premio consecutivo. Il primo match della settimana, contro i Nuggets, finisce con 30 punti per Tatum e un successo per 124 a 104. Successivamente è arrivata una vittoria sofferta con gli Oklahoma City Thunder, dove il numero 0 ha concluso con 36 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. La franchigia del Massachusetts ha poi sbaragliato i Jazz con 28 punti di scarto: qui il classe ’98 ha messo a referto solo, si fa per dire, 26 punti. Infine, ne sono arrivati 34 contro i T’Wolves.

