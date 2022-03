NBA, stagione finita per Gilgeous-Alexander

Anche da OKC ci si appresta a finire la stagione regolare, ma senza Shai Gilgeous-Alexander. L’ex Clippers, già fuori in tre delle ultime quattro partite della sua squadra, ha ufficialmente finito il campionato in anticipo. A comunicarlo è stata la stessa franchigia.

Mark Daigneault just announced that Shai Gilgeous-Alexander will miss the rest of the season. — Joe Mussatto (@joe_mussatto) March 29, 2022

SGA sta infatti facendo i conti, già da qualche tempo, con del dolore alla caviglia destra che gli impedisce di scendere in campo. Visti i tempi lunghi per il recupero e le poche partite di stagione regolare rimaste, OKC ha scelto di non affrettare il recupero – vista la mancanza di obiettivi a breve termine della franchigia – per permettere a Gilgeous-Alexander di curarsi con calma.

Gilgeous-Alexander out-for-the-season: il comunicato

OKC, con un record di 22 vinte e 53 perse, è attesa ancora da sette partite di regular season. Dopo la vittoria contro i Trail Blazers, coach Daigneault ha comunicato la volontà della franchigia di far riposare il giocatore:

“Già solo per le tempistiche per farlo recuperare e ritornare in forma, saremmo fuori tempo massimo”

Gilgeous-Alexander chiude così la sua stagione a 24.5 punti, 5 rimbalzi e 5.9 assist di media. Insieme a lui, anche Darius Bazley ha chiuso la stagione regolare in anticipo. Per OKC è quindi già tempo di pensare al futuro e proseguire nel processo di ricostruzione, con un occhio al prossimo Draft NBA.

Leggi anche:

NBA, career high da 33 punti per Dejounte Murray

Risultati NBA, Memphis batte Golden State, KO per Boston e Chicago; bene Miami

NBA, infortunio al menisco per Robert Williams: Playoff a serio rischio