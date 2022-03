Risultati NBA, Memphis batte Golden State, KO per Boston e Chicago; bene Miami

Senza Tatum, Brown, Horford e Williams, i Celtics sono caduti contro Toronto di fronte ad un immenso Pascal Siakam (40 punti, 13 rimbalzi). Marcus Smart, 28 punti e 10 rimbalzi, e Grant Williams, hanno perso l’occasione di pareggiare sull’ultimo possesso di Boston. Cleveland ha regolato Orlando con 25 punti e 12 assist di Darius Garland, ma ha perso Evan Mobley a causa di una distorsione alla caviglia. Atlanta ha vinto a Indianapolis con 29 punti di Bogdan Bogdanovic, 22 punti e 15 rimbalzi di Clint Capela, 22 punti di Kevin Huerter e 14 punti e 16 assist di Trae Young.

Nikola Jokic ha segnato 26 punti, 19 rimbalzi e 11 assist nella vittoria dei Nuggets a Charlotte. L’MVP in carica ha messo a segno 2 punti dopo aver preso il suo stesso rimbalzo offensivo, realizzando poi 2 tiri liberi a 8.6 secondi dalla fine per assicurarsi la vittoria. Miami dopo 4 sconfitte consecutive ha vinto contro Sacramento con 27 punti, 5 rimbalzi e 7 assist di Jimmy Butler e 22 punti e 15 rimbalzi di Bam Adebayo. Infine OKC, con 30 punti da Isaiah Roby ha trionfato ai supplementari a Portland.

Anche senza Ja Morant (ginocchio) e Jaren Jackson Jr. (coscia), Memphis continua a vincere. Contro gli Warriors B, i Grizzlies hanno firmato la 5a vittoria consecutiva e il 9° successo in 10 partite. Bene Desmond Bane (22 punti in 26 minuti), De’Anthony Melton (21 punti in 21 minuti) e Dillon Brooks (21 punti in 22 minuti). La squadra (53-23) si è assicurata il 2° posto nella Western Conference davanti a Golden State (43-28).

Cleveland Cavs – Orlando Magic 107-101

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 132-123

Denver Nuggets – Charlotte Hornets 113-109

Miami Heat – Sacramento Kings 123-100

Toronto Raptors – Boston Celtics 115-112

OKC Thunder – Portland Trail Blazers 134-131

Houston Rockets – San Antonio Spurs 120-123

New York Knicks – Chicago Bulls 109-104

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 123-95