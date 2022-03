NBA, Alvarado premiato dai Pelicans: firma un quadriennale

Quella di José Alvarado è una delle storie più belle di questa stagione. Arrivato in quel di New Orleans da completo sconosciuto e undrafted, Alvarado si è conquistato sempre di più la fiducia di compagni e allenatori e ha visto crescere il suo minutaggio costantemente durante il corso della stagione.

Il suo apporto è diventato talmente importante che i Pelicans hanno deciso di convertire il suo two-way contract in un quadriennale.

I numeri di Alvarado

Se i Pelicans hanno deciso di offrire un contratto pluriennale al rookie, non draftato, è perché il suo apporto alla squadra è diventato di fondamentale importanza. Arrivato a NOLA da perfetto anonimo, Alvarado si è fatto conoscere per il suo grande impegno e per la sua tenacia. Sul web è infatti diventata celebre una clip video in cui, a domanda di D’Angelo Russell “Can he shoot?”, Alvarado risponde perentoriamente “Yes, I can shoot!”.

Alvarado, dalla pausa per l’All-Star Weekend, sta giocando una media di 20.3 minuti a partita. Nelle ultime otto partite le sue cifre hanno raggiunto gli 11.4 punti, 5.1 assist, 3.1 rimbalzi e 2.1 rubate di media a partita. La sua importanza nello spogliatoio è diventata tale che, anche in un giorno libero come quello di ieri, Ingram e Hernangomez si sono presentati alla facility dei Pelicans per assistere alla firma del contratto del compagno. Alvarado diventa così ufficialmente il 15esimo giocatore a roster di New Orleans.

