NBA, New York batte Indiana in Gara 2, Brunson leader dopo l’infortunio

Dopo la vittoria in Gara 1 per New York, i Knicks e i Pacers tornavano ad affrontarsi nella notte italiana. Al Madison Square Garden i padroni di casa non hanno deluso i propri tifosi, e hanno vinto sul punteggio finale di 130-121. Dopo un inizio in equilibrio, i Pacers erano riusciti ad avvantaggiarsi nel secondo quarto, ed erano tornati negli spogliatoi sul +10. La serata sembrava aver preso una brutta piega per i Knicks, con Brunson che aveva lasciato il campo dolorante per un problema al piede.

All’inizio del secondo tempo l’ex Mavs è tornato un po’ zoppicante, ma l’infortunio non è bastato a fermarlo. Ha segnato 24 punti negli ultimi due quarti, tirando 9/16 dal campo, e ha servito quattro assist ai compagni. Mentre lottava con il dolore e segnava un canestro dopo l’altro, nel Madison Square Garden si sentivano i cori: “MVP, MVP”. Donte DiVincenzo ha commentato così la prestazione del suo compagno di squadra:

“È un guerriero. Questo è tutto quello che ho da dire. Non avevo dubbi sul fatto che sarebbe riuscito a tornare in campo. Per tutta la stagione è sempre riuscito a riprendersi, nonostante i problemi e gli infortuni avuti. Sapevamo dell’importanza di questa partita, ed eravamo fiduciosi di riaverlo in campo”

A fine partita Brunson ha parlato della sua serata e delle difficoltà che hanno colpito i Knicks ai microfoni di TNT:

“Non riesco a spiegare cosa sia successo, ma so che abbiamo continuato a lottare, siamo rimasti uniti e abbiamo trovato un modo per vincere. Le assenze si fanno sentire, ma durante l’anno abbiamo avuto sempre una mentalità da next man up. Sappiamo che si saranno momenti in cui saremo in difficoltà, ma è proprio in questi momenti che dobbiamo rimanere uniti”

Brunson non è stato l’unico giocatore dei Knicks colpito dalla sfortuna nella sfida di stanotte. OG Anunoby ha contribuito con un playoff high di 28 punti segnati, ma ha dovuto lasciare il campo nel terzo quarto per un problema al ginocchio. Anche DiVincenzo ha messo a referto 28 punti, mentre per Indiana non è bastato un Haliburton da 34 punti, nove assist e 7/11 da tre.

