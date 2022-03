NBA, career high da 33 punti per Dejounte Murray

I San Antonio Spurs sono diventati i protagonisti di una folle corsa a caccia dell’ultimo posto disponibile per accedere ai play-in ad Ovest. Durante la scorsa nottata, a guidare la squadra è stato il suo uomo simbolo: Dejounte Murray.

Il prodotto dei Washington Huskies e scelta #29 del Draft 2016, è stato autore di una prestazione da 33 punti, 11 assist e 7 rimbalzi. In questo modo gli Spurs hanno centrato la loro quarta vittoria consecutiva, battendo i Rockets e avvicinandosi ai Lakers, decimi in classifica.

La prestazione da career high di Murray è stata accompagnata da quelle di Keldon Johnson e Jakon Poeltl, autori rispettivamente di 21 e 17 punti. Per tutti loro, sono arrivati i complimenti del coach Gregg Popovich, che si è detto molto fiero del gruppo da lui allenato.

“Stiamo tenendo duro per rimanere alti in classifica, sono davvero orgoglioso dei ragazzi per quello che stanno facendo. Murray sta giocando davvero bene, è stato protagonista di un anno speciale. Anche se, dovremmo multarlo perché non ha chiuso la partita con una tripla doppia.”