Risultati NBA, Warriors KO con Washington, Lakers male con NOLA; Phoenix regola Phila

Nella notte i Golden State Warriors hanno ceduto di fronte ai Washington Wizards con il punteggio di 123-115. Una gara ad alto punteggio con i capitolini guidati da Kispert (25 punti), Porzingis (23 punti e 9 rimbalzi) e KCP (22 punti). I californiani, senza Stephen Curry, hanno raccolto 26 punti dall’ormai solito Poole e altri 25 da Klay Thompson. Si tratta della seconda sconfitta di fila per gli Warriors.

Con 33 punti, 7 rimbalzi, 9 assist di LaMelo Ball, gli Hornets hanno battuto Brooklyn, che giocava per la prima volta in questa stagione con Kyrie Irving al Barclays Center. Kevin Durant ha firmato 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist invano. Charlotte ha dominato il 2° tempo con il punteggio di 63-50. Luka Doncic (32 punti, 10 rimbalzi, 5 assist) – ben assistito da Brunson (22 punti, 10 rimbalzi, 5 assist) e Bullock (23 punti e 7/11 da lontano) – ha portato Dallas alla vittoria contro i Jazz.

Nella sfida al vertice della NBA, Phoenix ha regolato Philadelphia cogliendo l’ottava W consecutiva. Devin Booker ha messo a referto ben 35 punti, mentre Chris Paul ha chiuso con una doppia doppia da 19 punti e 14 assist. Un altro successo e la squadra (il cui record è attualmente di 61 vittorie e 14 sconfitte) eguaglierà il record di franchigia.

Pesantissima sconfitta dei Los Angeles Lakers in quel di New Orleans. I californiani hanno perso 116-108 dopo essere stati in vantaggio anche di 23 punti alla fine del 1° tempo. LeBron James – che si è fatto male alla caviglia sinistra nel 1° quarto – ha registrato 39 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Questa vittoria dà un vantaggio di 0.5 ai Pels (32-43, 9°) sui Lakers (31-43, 10°).

New York Knicks – Detroit Pistons 104-102

Boston Celtics – Minnesota Timberwolves 134-112