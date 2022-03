NBA, Jason Williams sicuro: “Shaquille O’Neal non dominerebbe come una volta”

Jason Williams e Shaquille O’Neal sono stati compagni di squadra e – assieme a Dwyane Wade – hanno conquistato il primo titolo NBA nella storia dei Miami Heat (2005-2006). La visione di White Chocolate, chirurgica come quella che possedeva in campo da giocatore, l’ha portato a sbilanciarsi sulle potenzialità di Shaq – fresco di inserimento tra i 75 migliori giocatori all-time – nel contesto NBA attuale. Uno scenario che è profondamente cambiato, soprattutto per chi agisce vicino a canestro.

Jason Williams smonta Shaq

Il parere del play ai microfoni di BroBible è piuttosto netto:

“Shaq oggi non dominerebbe più come una volta perché avrebbe quattro, cinque avversari attorno e senza palla. Sarebbe dura.”

Leggi anche:

Warriors, James Wiseman non rientrerà dall’infortunio: stagione finita

Enes Kanter Freedom: “La NBA mi sta prendendo in giro”

Draymond Green salterebbe una partita per assistere al record punti NBA di LeBron James