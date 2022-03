NBA, James Wiseman non rientrerà dall’infortunio: stagione finita

Nonostante l’andirivieni dalla G League lasciasse presagire un rientro sempre più vicino in NBA, per James Wiseman l’appuntamento è rimandato alla prossima stagione. Questo è quanto riportano fonti ESPN citate dal noto insider Adrian Wojnarowski.

Il lungo recupero di James Wiseman

Da un lato la cautela mostrata dai Golden State Warriors è d’obbligo; dall’altro però quello iniziato ormai un anno fa con l’operazione al menisco è per l’ex Memphis un vero calvario sportivo. Wiseman continuerà la riabilitazione nella Bay Area e per ora, precisa Wojnarowski, non è in programma un ulteriore intervento.

