NBA, Draymond Green salterebbe una partita per assistere al record punti di LeBron James

In settimana si è concretizzato il sorpasso di LeBron James su Karl Malone al 2° posto ogni epoca per punti segnati nella regular season NBA. Facendo un rapido conteggio, già nella prossima stagione il #6 gialloviola potrebbe raggiungere Kareem Abdul Jabbar e issarsi in vetta.

Draymond Green annuncia strappo alla regola per LeBron James

L’occasione, quando si presenterà, avrà una portata storica. Il coinvolgimento con cui la NBA ha raccontato recenti traguardi sportivi, non ultimo l’inseguimento di Steph Curry al record di Ray Allen, lascia immaginare una celebrazione degna da parte di addetti ai lavori, compagni e avversari. Dai microfoni del suo podcast, Draymond Green ha annunciato di essere disposto a uno strappo alla regola pur di assistere di persona al momento fatidico. Conciso ed efficace il messaggio al suo allenatore, Steve Kerr:

“Complimenti a LeBron, il secondo di sempre. Probabilmente in più o meno 50-70 partite sarà al primo posto e non vedo l’ora di vederlo [succedere]. Spero… qui mi rivolgo a Steve Kerr: se LeBron sta per passare il record di punti e noi [Warriors] abbiamo una partita, io vado da LeBron per essere testimone della storia.”

