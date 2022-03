NBA, All-Star Game 2023: il comunicato degli Utah Jazz

Gli Utah Jazz seguono con apprensione gli sviluppi dal fronte politico statale dopo l’annullamento del veto posto dal governatore Spencer Cox sulla discussa legge HB11, ritenuta fortemente discriminatoria per persone transgender, soprattutto verso i giovanissim*.

Non solo NBA: l’auspicio degli Utah Jazz

La posizione della squadra espressa in un comunicato stampa tutela sì gli interessi economici derivanti dall’organizzazione dell’All-Star Weekend previsto per il prossimo anno, ma non dimentica la ricaduta di determinati provvedimenti sulla sfera sociale. Si legge infatti:

“Gli Utah Jazz si oppongono a legislazioni discriminatorie. Siamo impegnati nel promuovere i nostri valori di inclusività, rispetto reciproco e fair play. Al di là della pallacanestro, auspichiamo una soluzione equa che mostri amore e compassione verso tutta la nostra gioventù.”

L’All-Star Weekend NBA, lo ricordiamo, tornerà a Salt Lake City nel 2023, a 30 anni dall’ultima volta.

Leggi anche:

James Wiseman non rientrerà dall’infortunio: stagione finita

Enes Kanter Freedom: “La NBA mi sta prendendo in giro”

Draymond Green salterebbe una partita per assistere al record punti NBA di LeBron James