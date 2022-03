NBA, Ja Morant rimarrà fuori altre due settimane

La stella dei Memphis Grizzlies, Ja Morant, dovrà sottoporsi ad altri esami che lo terranno fuori almeno due settimane. Dopo l’infortunio al ginocchio subito contro gli Atlanta Hawks nella scorsa settimana, Morant ha seguito le partite della sua squadra dalla panchina, incitando i suoi.

Il coach della squadra, Taylor Jenkins, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo giocatore, dando maggiori informazioni sul processo di recupero.

“Ci aspettiamo che Ja sia completamente recuperato per l’inizio dei playoff mentre noi faremo del nostro meglio nelle due settimane e mezza rimanenti nella stagione. Abbiamo deciso di aspettare un paio di settimane in più per non rischiare eventuali ricadute che potrebbero mettere a rischio la sua condizione.”