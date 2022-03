NCAA, Banchero ancora decisivo: la March Madness di Duke continua

Non si ferma il percorso dei Blue Devils di Duke, che avanzano alle Élite 8 della March Madness per la 23ª volta nella loro storia. Il successo su Texas Tech, affrontata soltanto una volta in assoluto prima di quest’incrocio, vale a Coach K la vittoria numero 100 dell’interminabile carriera al torneo NCAA.

Duke avanza, ora Arkansas

Sotto 29-33 all’intervallo, Paolo Banchero e compagni hanno reagito alla grande nel secondo tempo, alzando decisamente le percentuali di squadra (70.8% al tiro). Il 78-73, frutto del parziale di 26-17 degli ultimi 8’ di gioco regala a Duke il turno successivo. Per Banchero 22 punti e i complimenti di coach K:

“Paolo ha fatto un paio di cose stasera mai viste in vita ha sua e le ha fatte con l’istinto. Voleva la vittoria a tutti i costi ed è stato davvero bellissimo da osservare.”

Gli highlights

Leggi anche:

Via libera a Kyrie Irving per giocare a New York: annuncio del sindaco

Mercato NBA, tutti i 10 day contract 2021-22

Utah rischia di perdere l’All-Star Game? Jazz al lavoro con NBA