NBA, DeMar DeRozan non giocherà contro i New Orleans Pelicans

I Chicago Bulls dovranno affrontare nella notte i New Orleans Pelicans. La franchigia dell’Illinois sta attraversando un momento complicato della stagione. Infatti viene da sette sconfitte nelle ultime dieci partite disputate e attualmente occupano il quinto posto della Eastern Conference, distanti due sole sconfitte dal settimo posto valido per il torneo play-in.

A tutto ciò si aggiungono i numerosi infortuni, ultimo dei quali occorso a DeMar DeRozan. Il giocatore ha subito uno stiramento all’adduttore sinistro e non potrà scendere in campo contro i Pelicans. Pessima notizia per i Bulls, i quali dovranno fare a meno anche di Zach LaVine, out a causa di una serie di problemi alle ginocchia.

DeMar DeRozan has been listed as OUT for tonight's Bulls-Pelicans game. pic.twitter.com/kiGSRLo2ZX — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 24, 2022

L’ex giocatore dei Raptors e degli Spurs sta fin qui disputando una stagione eccellente. Viaggia a medie di 27.6 punti, 5.3 rimbalzi e 5.0 assist a partita. Numeri da MVP. Staremo a vedere se i Bulls riusciranno a riscattarsi nonostante tutti questi infortuni e se riusciranno ad evitare il torneo play-in.

