NBA, Paul George torna ad allenarsi con i Clippers

Paul George è tornato a partecipare agli allenamenti di squadra con i Los Angeles Clippers dopo più di tre mesi di assenza. Secondo il comunicato dei Clippers, PG13 si trova in fase avanzata di riabilitazione dopo l’infortunio al legamento collaterale del gomito destro.

Lo staff medico ha prima concesso al giocatore di partecipare ad alcune esercitazioni quattro contro quattro, prive di contatti fisici e poi gli ha permesso di unirsi alla squadra.

Il coach della squadra, Tyronn Lue ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le condizioni del suo giocatore:

“Sta molto meglio. Non sente alcun tipo di dolore e questa è già una cosa più che positiva. Questo gli permetterà di lavorare sul suo stato di forma così da poter tornare in campo senza alcun tipo di problema. In questo momento siamo fiduciosi sullo stato di salute di Paul.”