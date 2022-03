NBA, Ja Morant: “Voglio un miliardo di like per lo Slam Dunk Contest”

Ja Morant è uno dei playmaker più dinamici ed esplosivi della lega, tanto che i tifosi della NBA spingono da tempo il giocatore a partecipare alla Gara delle Schiacciate dell’All-Star Game. Per ora, Morant si è sempre rifiutato ritenendosi uno “schiacciatore da partita”. Quando gli è stato chiesto quanti like servirebbero per convincerlo a partecipare, Morant ha chiaramente fissato un obiettivo non credibile:

“Un miliardo”

NBA, Morant: “Voglio posterizzare LeBron James”

Detto questo, Ja ha anche svelato quello che sarebbe un suo personalissimo desiderio nel breve periodo, ossia posterizzare LeBron James. Nessun segno di poco rispetto, ma una genuina volontà di sfidare i più grandi della lega. Queste le parole di Morant:

“Tutti sanno quanto è importante LeBron per questa lega, uno dei migliori di sempre nella pallacanestro. È il mio uomo, ma il poster è di sicuro un momento di cui ho bisogno. Però deve essere petto a petto, niente di lato o da dietro perché non potrei prendermene i meriti. Dobbiamo essere io e lui dritti che saltiamo nello stesso momento”.

