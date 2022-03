Mercato NBA, Anthony Lamb torna a Houston

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista di punta della redazione di The Athletic, Anthony Lamb si unirà agli Houston Rockets sulla base di un two-way contract, accordo che permetterà al ventiquattrenne da Rochester di trascorrere queste ultime tre settimane di stagione regolare alternandosi tra la NBA e la G-League.

The Houston Rockets are signing forward Anthony Lamb to a two-way contract out of their NBA G League Rio Grande Valley affiliate, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2022