NBA, LeBron James out contro i Philadelphia 76ers

Alla Crypto.com Arena stanno per arrivare i Philadelphia 76ers. I Los Angeles Lakers, però, dovranno fare a meno di LeBron James. Il classe ’84, precedentemente classificato come questionable, non scenderà in campo a causa di dolori al ginocchio sinistro come riportato da vari media, tra cui Shams Charania di The Athletic.

Lakers say LeBron James (knee) is out tonight vs. 76ers. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2022

Non solo James

Il numero 6 dei losangelini combatte da alcuni mesi contro i problemi al ginocchio della gamba sinistra. Spesso il Re è rimasto fuori per riposo e i Lakers, oramai, aspettano l’ultimo istante prima di una partita per valutare le condizioni della loro stella. Ma all’appello non mancherà solo LeBron James. Infatti, sono ai box anche Anthony Davis per problemi al solito piede e Kendrick Nunn a causa di un ginocchio destro poco rassicurante. Talen Horton-Tucker è in dubbio.

LeBron James è l’ancora di salvataggio della sua squadra. Spesso le sorti di una gara passano esclusivamente dalle sue mani. Non è un caso che questa, forse, sia la sua miglior stagione della carriera. Il nativo Akron ha disputato 54 gare fino a questo momento e ha una media di 30.0 punti, 8.2 rimbalzi e 6.3 assist. Senza di lui, quello con i Philadelphia 76ers si prospetta un match quasi proibitivo.

