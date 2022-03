NBA, annunciati i Player of the Week

La NBA ha scelto e annunciato i migliori giocatori della settimana, precisamente la 22esima. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, i vincitori sono Karl-Anthony Towns per la Western Conference e Jayson Tatum per la Eastern Conference.

NBA Players of the Week for Week 22: Timberwolves center Karl-Anthony Towns and Celtics forward Jayson Tatum. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 21, 2022

Tre partite per i Minnesota Timberwolves la scorsa settimana e bottino pieno. La squadra di coach Chris Finch ha sconfitto, in successione, San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks. Karl-Anthony Towns ha cominciato con una prestazione da 60 punti, condita con 17 rimbalzi e 3 assist. Il numero 32 dei T’Wolves ha registrato il suo personale career-high ed è diventato il quinto centro nella storia a raggiungere questo assurdo traguardo. Non contento ne ha messi altri 30 con i Los Angeles Lakers. Con i campioni incarica, infine, si è leggermente riposato: sono arrivati 25 punti, 11 rimbalzi e 5 assist.

Ottima settimana anche per i Boston Celtics e l’altro Player of the Week, Jayson Tatum. Tre gare e altrettanti successi, ai danni di Golden State Warriors, Sacramento Kings e Denver Nuggets. Il numero 0 della squadra ha messo subito a segno 26 punti e 12 rimbalzi. Nella vittoria con 29 punti di scarto con i Kings ne sono arrivati altri 32. L’ultimo match, invece, lo ha chiuso con 30 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. I Celtics non sembrano conoscere sconfitta e nelle ultime 10 partite sono arrivate 8 vittorie. Il primo posto a Est dista solo tre lunghezze e i ragazzi di coach Udoka potrebbero stravolgere tutto.

